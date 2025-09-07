Bangladeş'te dang humması son 24 saatte 3 can aldı

Bangladeş'te sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması vakalarındaki artış, ülke genelinde halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor.



Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, dang humması hastalığı nedeniyle bu yıl yaşamını yitiren kişi sayısının 135'e yükseldiğini açıkladı.



Açıklamada, son 24 saatte dang humması tespit edilen 580 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Yıl başından bu yana toplam 34 bin 411 kişinin dang hummasına yakalandığı belirtilen açıklamada, 1571 kişinin de hastalık nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi.



Bangladeş'te 2024'de 575 kişi dang humması nedeniyle ölmüştü.



DANG HUMMASI NEDİR?



Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.



Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.