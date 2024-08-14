Bangladeş'te eski Başbakan Hasina'ya cinayet suçlaması

Bangladeş'ten ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina, başkent Dakka'nın Uttara bölgesinde bir avukatının 2015'te kaybolması ve Kafrul bölgesinde ise öğrenci Faizul İslam Rajon'un öldürülmesiyle ilgili davalarda şüpheli olarak gösterildi.

Bugün açılan iki davayla birlikte Hasina'nın şüpheli sıfatıyla yer aldığı cinayet davası sayısı üçe yükseldi.



Hasina, protestolar sırasında hayatını kaybeden 1 kişi için dün açılan cinayet davasında şüpheli olarak yer almıştı.

PROTESTOLARDAKİ ÖLÜMLER YARGIYA TAŞINACAK



Bangladeş'te geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı Asif Nazrul düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz-5 Ağustos tarihlerindeki protestolarda yaşanan ölümler hakkındaki davaların ülkedeki Uluslararası Suçlar Mahkemesinde (ITC) görüleceğini belirtti.



Nazrul, eski Başbakan Hasina da dahil "pozisyonları ne olursa olsun herkesin adaletle yüzleşeceğini" söyledi.



ULUSLARARASI SUÇLAR MAHKEMESİ



Bangladeş'te 2009'da iktidara gelen Avami Ligi partisi, 1971 Bağımsızlık Savaşı'yla ilgili yargılamaları yürütmek üzere ICT'yi özel mahkeme olarak kurmuştu.



Bazı uluslararası gözlemciler, ICT'nin adil yargılama standartlarına uymadığına ve siyasi kararlar aldığına dikkati çekiyor.