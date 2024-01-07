Bangladeş'te halk sandık başına gitti

HÜKÜMETE KARŞI PROTESTOLAR SÜRÜYOR



Bangladeş'te, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.



Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı.



BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023'te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.



Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.



Hasina da tekrar başbakan olmayı umarak Anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetiminde yapılması gerektiğini ifade etmişti.



Ana muhalefetteki BNP, bugün yerel saatle 06.00 itibarıyla 48 saatlik greve gidileceğini ilan etmişti.



Bangladeş'te 1996'da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009'da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde iktidarını korudu. Hasina, ülkesinin içinde bulunduğu "siyasi kargaşa" ve "ekonomik zorluklara" karşın 5. kez başbakanlık koltuğuna oturmayı hedefliyor.

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