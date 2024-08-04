Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar: 93 kişi hayatını kaybetti

Ülkede önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.



Prothom Alo gazetesinin haberine göre, yeniden başlayan gösterilerde, protestocular, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid hükümetinin istifasını istedi.



Ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve hükümet karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedelerde ölenlerin sayısı 93'e çıktı.



Bangladeş Başbakanı Hasina, yaptığı açıklamada, protesto adı altında şiddete başvuranları "terörist" olarak niteledi.



Hasina, hükümetin "suçlulara" karşı sert önlemler alacağı uyarısında bulundu.

BAŞKENTTE "SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA" YASAĞI



Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildiği belirtildi. Hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.



Ayrıca hükümet, mobil internetin kapatılması talimatı verirken, ülkede Facebook ve WhatsApp da engellendi.



Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.



NE OLMUŞTU?



Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.



Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.



Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.



Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.



"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

