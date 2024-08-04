Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar can aldı: 50 kişi öldü

Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Protestolar sırasında polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 50 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolar can aldı: 50 kişi öldü

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

Hükümet karşıtı slogan atan Bangladeşli protestocular ile polis ile karşı karşıya geldi.

Hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken eylemciler ve protestocular arasında da çatışma yaşandı. Çıkan çatışmalarda 50 Bangladeşli gösterici hayatını kaybetti.

Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanması sonucu yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

"ŞEHİR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ"

Başkent Dakka’da internete erişim engellenirken yerel basında yer alan haberlere göre sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı bilinmiyor.

Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) yetkilisi, Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin durdurulduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Yerel saatle 18.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Dakka’da görev yapan adını açıklamayan bir polis memuru şehrin savaş alanına döndüğünü, bazı protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında araçları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi.

174 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174’e yükselmişti.

Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti.

Hasina’nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina’nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

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