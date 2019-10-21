Bangladeş'te sosyal medyada yapılan, Hazreti Muhammed'e hakaret içerdiği iddia edilen gönderi yüzünden ülke karıştı. Konuyla ilgili düzenlenen protesto yürüyüşünde 4 kişi hayatını kaybetti.



Ülke basınında yer alan habere göre, Borhanuddin şehrinde bulunan Bhola Sadar Hastanesi'nden yetkililer, protesto sırasında 4 göstericinin hayatını kaybettiğini doğrularken, 30 kişinin kurşun yaraları sebebiyle acil serviste tedavi altında olduğu belirtildi.

Binlerce kişinin 25 yaşındaki Hint kullanıcının Hazreti Muhammed'e hakaret içeren paylaşımı nedeniyle sokaklara döküldüğü ve bölgedeki polis merkezine giderek şüphelinin cezalandırılmasını talep ettikleri bildirildi.



Göstericilerin polis merkezinin önünde toplandığı sırada çıkan kargaşada, polisin kalabalığa ateş açması sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Polis yetkilileri, ilk başta sakin olan göstericilerin daha sonra kendilerine taş ve tuğlayla saldırdıklarını belirterek, ateş açmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade etti.



Kendisinin böyle bir paylaşım yapmadığını ileri süren şüpheli, hesabının ele geçirildiğini, bilgisayar korsanının kendisine şantaj yaptığını ve para istediğini söyledi.

3 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI



Polis, hesabı ele geçirdiği iddia edilen üç kişiyi gözaltına aldı.



Emniyet mensubu Shafiqur Rahman, yaptığı açıklamada bölgeye dışarıdan gelen kişilerin olayın bu noktaya gitmesine yol açtığını ifade etti.



Konunun soruşturulması için 3 kişilik bir komite kurulduğu belirtilirken, olayın daha fazla büyümesini engellemek için bölgeye ordu mensuplarının sevk edildiği kaydedildi.