Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı.

Haberler - İHA 05.06.2022 - 06:11

Bangladeş'te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400’e yükseldiği duyuruldu. Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.

Yerel saatle 22.30’da meydana geldiği belirtilen yangının, bir patlamanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...