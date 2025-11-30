Bangladeş'te muhalefet lideri Halide Ziya'nın durumu kritik

Hastanede tedavi altında olan Bangladeş'in eski başbakanı ve muhalefet lideri Halide Ziya'nın Dakka'daki durumunun kritik olduğu açıklandı.

Partinin genel başkan vekili ve sürgündeki oğlu Tarık Rahman , ülkeye dönüşünün kendi elinde olmadığını belirtti.

Doktorlar ve Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üst düzey yetkilileri, 80 yaşındaki Ziya'nın 23 Kasım'da kalbini ve akciğerlerini etkileyen enfeksiyon nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bangladeş Milliyetçi Partisi, ülkenin uzun süreli başbakanı Şeyh Hasina'nın geçen yıl öğrencilerin öncülüğündeki ayaklanmayla devrilmesinin ardından yeniden güç kazanmıştı.

SÜRGÜNDEKİ OĞLUNUN DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

2008'den bu yana Londra'da yaşayan Tarık Rahman, dün Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine dönüşünün kendi kontrolünde olmadığını yazdı.

Bu gelişme, partinin lideri ağır hasta iken genel başkan vekilinin yurt dışında kalmaya devam etmesi nedeniyle Bangladeş Milliyetçi Partisi içindeki belirsizliği artırıyor.

2014 ve 2024'teki tartışmalı seçimleri boykot eden parti, ağustos ayından bu yana ivme kazandı ve Bangladeş'in değişen siyasi ortamında önde gelen aktörlerden biri olarak görülüyor.

Tarık Rahman'ın açıklamasından saatler sonra, Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet, Rahman'ın dönüşüne yönelik "hiçbir kısıtlama veya itirazları olmadığını" duyurdu.

Yunus'un basın danışmanı Şefik'ul Alem, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, "Bu konuda hiçbir engel bulunmuyor" diye yazdı.

ESKİ BAŞBAKAN HASİNA İDAMA MAHKUM EDİLMİŞTİ

Öte yandan Bangladeş yargısı, geçen ay verdiği kararla eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'i, temmuz ayındaki protestolarda yaşanan can kayıplarından bizzat sorumlu tutarak "insanlığa karşı suç işlediği" gerekçesiyle idama mahkum etmişti.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), üç yargıçtan oluşan bir jüriyle Hasina'yı gıyabında yargılamıştı. Mahkeme, eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han Kemal hakkında da aynı yönde karar vermişti.

Hasina ve Kemal'in tüm mal varlığına el konulmasına hükmeden mahkeme, protestolardaki sorumluluğunu kabul ederek davada "itirafçı" olan eski Polis Genel Müfettişi Çovduri Abdullah el-Mamun'a ise beş yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca, ülke dışında bulunan Hasina ve Kemal hakkında Interpol aracılığıyla yeniden yakalama kararı çıkarılması için harekete geçileceğini bildirdi.

PROTESTOLAR ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMİŞTİ

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı, temmuz ortasında öğrenci protestolarını tetiklemişti.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" talebiyle yeniden sokaklara çıkmıştı.

Şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybederken, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle Hindistan'a kaçmıştı. Bu gelişmenin ardından Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.