Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Rangamati bölgesindeki yetkililer, ülkenin en büyük yapay gölü Kaptai'nin kabarması nedeniyle sel suları seviyesinin yükselmeye devam ettiğini, bölgede 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 1 kişinin kayıp olduğunu aktardı.



Meteoroloji uzmanı Md. Monowar Hossain, muson yağmurlarının 15 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti.



Bangladeş'te yetkililer, Cox's Bazar, Chattogram, Bandarban ve Rangamati'nin de bulunduğu bölgelerde meydana gelen sellerde en az 1,2 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini açıklamıştı.



Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

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