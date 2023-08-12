Bangladeş'te muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.



Birçok arazi ve yüzlerce evin seller nedeniyle zarar gördüğü ancak hasar tespitinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi.



Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.



Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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