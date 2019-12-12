Bangladeş'te plastik fabrikasında yangın: 11 ölü

Bangladeş basınında çıkan haberlere göre, yetkililer, Keraniganj bölgesinde plastik fabrikasında dün yerel saatle 16.30 civarında çıkan yangında 1 kişinin olay yerinde, 10 kişinin de tedavi altına alındıkları Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Yangında yaralanan 23 kişinin tedavisinin hastanenin yanık ünitesinde devam ettiği belirtildi.



Yerel basında yaralıların açıklamasına dayandırılan haberde, yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.