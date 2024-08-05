Bangladeş'te protestocular başbakanın konutunu bastı: İstifa eden Hasina, helikopterle ülkeden kaçtı

Bangladeş'te devam eden şiddetli protestolar Başbakan Şeyh Hasina'yı istifa etmeye zorladı.

Hasina'nın istifasının ardından başkent Dakka'dan helikopterle Hindistan'a kaçtığı bildirildi.

Binlerce kişinin başbakanın resmi konutuna baskın düzenlediği belirtilirken, Hasina'nın ülkeyi terk ettiği bilgisi de uluslararası basında yer aldı.

Ordunun siyasi parti liderleri ile görüşmeler yaptığı ve geçici hükümet kurulacağı ifade edildi.

Ayrıca ordu şefi, vatandaşların orduya güvenmesi ve şiddeti durdurması çağrısında bulunarak, "Ülkeye barışı geri getireceğiz" açıklamasını yaptı.

"Geçen birkaç haftada yaşanan tüm ölümleri soruşturacağız" diye ekledi.

Açıklamasının devamında, şu an için sokağa çıkma yasağı veya acil durum ilanına gerek olmadığını belirtti. Krizin bu geceye kadar çözüleceğini söyledi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te hükümetin, bağımsızlık savaşına katılanların aileleri dahil olmak üzere bazı kesimlere yönelik kamuda ayırdığı kontenjanların kaldırılmasını talep eden öğrenciler protestolara başlamıştı.

Ülke çapındaki protestolarda en az 300 kişi hayatını kaybetti.