Bangladeş'te protestolar: Anayasa Mahkemesi başyargıcı istifasını sundu

Şiddetli protestolarla sarsılan Bangladeş'te Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Obaidul Hassan istifasını sundu. Göstericiler, Hassan'ın yanı sıra birçok yargıcın istifası istemişti.

Bangladeş'te protestolar: Anayasa Mahkemesi başyargıcı istifasını sundu

Bangladeş'te Anayasa Mahkemesi Başyargıcı Obaidul Hassan, protestoların ardından istifasını sundu.

Bangladeş'te geçici hükümetin hukuk, adalet ve parlamento işleri danışmanı Asif Nazrul, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Başyargıç Hassan'ın istifasının kendine ulaştığını belirtti.

Nazrul, istifa talebinin Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'e iletileceğini aktardı.

Söz konusu istifa Hassan'ın, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme yargıçlarıyla geçici hükümete ilişkin toplantı yapma kararının ardından geldi.

Göstericiler, toplantı kararını etmiş ve Hassan'ın yanı sıra birçok yargıcın istifası istemişti.

ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başladı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyuruldu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara döküldü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alındı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu bastı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurdu.

Bangladeş'te Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başdanışmanı olarak yemin edip göreve başladı.

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