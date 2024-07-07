Bangladeş'te sel suları çekildi, 500 bin kişi olumsuz etkilendi

Bangladeş'in Sunamganj bölgesinde 3 haftadır sel sularının çekilmemesi, yaklaşık 500 bin kişiyi olumsuz etkiledi.

Bangladeş'te sel suları çekildi, 500 bin kişi olumsuz etkilendi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Sunamganj bölgesine bağlı Sadar, Bishvambharpur, Şantiganj, Jaganatpur, Dovarabazar, Çatak ve Tahirpur ilçelerinde sel, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Sunamganj'da 3 haftadır sel sularının çekilmemesi nedeniyle yaklaşık 500 bin kişi yardıma muhtaç hale geldi.

Bölgede birçok ev ve iş yeri halen sular altında bulunuyor. Selin etkilediği bölgelerde kirli su kaynaklı hastalıkların yaygınlaşması da sağlık endişelerine neden oluyor.

102 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ 

Suların çekilmemesi çok sayıda çiftlik ve kümes hayvanının da zarar görmesine yol açtı. Geçimini çiftlik ve kümes hayvancılığından sağlayan birçok kişi mağdur olurken, kamplarda yaşayan vatandaşlar da gıda ve temiz su eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

mağdurları, yerel yönetimlerin yardım sözü verdiğini ancak herhangi bir destek almadıklarını belirtiyor.

Ülkede, aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 17 Mayıs ile 3 Temmuz arasında 102 kişi ölmüştü.

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