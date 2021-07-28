Bangladeş'te sel ve heyelan: 6 ölü

Bangladeş'in güneyini sel vurdu. Sığınmacı kampları sular altında kaldı.



Myanmar'daki şiddet ve soykırımdan kaçan Arakan müslümanları hayli zor günler yaşıyor. Bölgede etkili olan Muson yağmurları toprak kaymalarına ve sele neden oldu. Sığınmacıların yaşadığı bazı barınaklar heyelan sonucu çöktü. Çok sayıda barınağı da su bastı.



Felakette can kayıpları yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da var.



Sel çoğunlukla bambu ve plastik levhalardan yapılmış barınaklarda yaşayan Arakan müslümanlarının yaşam koşullarını daha da kötüleştirdi.



Bangladeş Meteoroloji ofisine göre, şiddetli yağışlar birkaç gün daha sürecek.



Myanmar ordusunun operasyonları nedeniyle 2017'den bu yana yaklaşık 1 milyon Arakan müslümanı ülkesini terk ederek komşu Bangladeş'e sığınmıştı.