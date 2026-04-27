Bangladeş'te yıldırımlar 14 kişiyi öldürdü
27.04.2026 03:25
Bangladeş'te şiddetli yağışların etkili olduğu 7 ayrı bölgede yıldırım isabet etmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Bangladeş'te bir haftadan uzun süredir etkisini gösteren sıcak hava dalgasının ardından şiddetli yağışlar başladı.
Yerel Prothom Alo gazetesinin haberine göre şiddetli yağışların etkili olduğu Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre toplam 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Meteoroloji kurumundan yapılan açıklamada gelecek günlerde ülkenin bazı kısımlarında yağışların sürebileceği, bunun sıcak hava dalgasının etkilerini hafifletebileceği ifade edildi.