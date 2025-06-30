Bangladeş’te kadına cinsel şiddet infial yarattı: Beş kişi gözaltında

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te bir kadının cinsel saldırıya uğradığı anlara ait videonun internette paylaşılmasının ardından ülkede protesto gösterileri düzenledi. Yerel basına açıklamalarda bulunan kadın, geçen perşembe günü babasının evinde saldırıya uğradığını söyledi. Paylaşılan görüntüde de olay yerinden çok sayıda kişinin olduğu görüldü.



BBC’nin haberine göre, Bangladeş polisi, aralarında cinsel saldırıda bulunduğundan şüphelenilen kişinin de olduğu beş kişiyi gözaltına aldı. Yetkililer, olayı “azami ciddiyet” ile soruşturulacağını bildirdi.



DARP EDİLEN BAŞ ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI



Videonun internette yayılmasının ardından haftasonu Bangladeş’te protesto gösterileri düzenlendi. Çok sayıda insan hakları örgütü de fail ya da faillerin sert bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Polisin paylaştığı bilgilere göre, kadın, babasının Cumilla’daki evini ziyaret ettiği sırada evine zorla giren bir komşunun saldırısına uğradı. Hindu toplumuna mensup olduğu ifade edilen kadın, yerel basına verdiği demeçte, şüphelinin “evlerine kötü niyetlerle girdiğini ve kendisine işkence ettiğini” anlattı.



Polis, saldırının baş şüphelisinin 36 yaşındaki Fazor Ali isimli erkek olduğunu, şüphelinin olay gecesi vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Adamın kol ve bacaklarından yaralandığı, bu sebeple pazar günü mahkemeye çıkamadığı ifade edildi.

Polisin açıklamasında, gözaltındaki diğer dört şüphelinin saldırının görüntülerini çekerek internette yaydığından şüphelenildiği ifade edildi.



HAK ÖRGÜTLERİNDEN CEZASIZLIK VURGUSU



Yerel insan hakları örgütleri, saldırıyla ilgili hızla soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Hak savunucuları, yaşanan olayın, adaletin geciktiği ve faillere karşı cezasızlığın hüküm sürdüğü koşullarda yaşanan kadına şiddet olaylarının sonuncusu olduğuna dikkat çekti.



Ulusal hukuki yardım ve insan hakları örgütü Ain O Salish Kendra, “Eğer bir kadın kendi evinde ve kimliğinde güvende değilse, bu, devletin ciddi bir başarısızlığını ve güvenlikteki bir çöküşü yansıtıyor” açıklamasında bulundu. Kuruluştan yapılan açıklamada, devletin “böyle bir barbarlığın ülkede yerinin olmadığına dair net ve sert bir mesaj göndermesi gerektiği” de vurgulandı.

