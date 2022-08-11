Banka parasını vermeyince sinirlendi, çalışanları rehin aldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 42 yaşındaki Bessam Şeyh Hüseyin, babasının tedavisi için 200 bin dolar bulunan döviz hesabından 2 bin dolar çekmek istedi.



Ekonomik krizdeki ülkede, 2019'da döviz üzerinden para çekimine kısıtlama getirildiği için banka çalışanı Hüseyin'in isteğini yerine getirmedi.



Hüseyin bunun üzerine pompalı tüfek ve benzinle bankaya geri gitti. Havaya ateş açan Hüseyin bankadakileri rehin aldı. Parayı çekemezse kendini ateşe vereceğini söyledi.



Güvenlik kuvvetleri bankanın etrafını çevirdi, pazarlıklar başladı.



6 saatin sonunda yetkililerin yaklaşık 30 bin dolar vermeyi kabul etmesinin ardından rehine krizi son buldu.



Pazarlıklar devam ederken halk bankanın çevresinde Hüseyin'e destek için toplandı.



Hükümet ve banka karşıtı sloganlar atan kalabalık Hüseyin'i kahraman ilan etti.



Lübnan modern tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor.



Ülkenin para birimi dolar karşısında yüzde 90 değer kaybeden Lübnan'da Halkın dörtte üçü yoksullaştı.