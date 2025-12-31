Banka soyuldu gurbetçiler altınlarından oldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde filmleri aratmayan bir soygun gerçekleşti. Şehirde bulunan tasarruf bankası geçtiğimiz pazar günü Noel tatili sırasında soyuldu.

Soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilere göre, hırsızların bankadan en az 30 milyon euro çaldıklarının tespit edildiği belirtildi. Ancak hırsızların banka müşterilerinin altın ve mücevherlerini sakladıkları kişisel kasaları da açtıkları için zararın daha da büyük olabileceği ifade edildi. Haberlere göre bankada 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 200 kişisel kasa soyuldu.

Soygunun ardından yapılan incelemeler, en büyük zararı Türk gurbetçilerin yaşadığını gösteriyor. Banka kasasında, Türk vatandaşlarına ait önemli miktar altın ve altın takılar olduğu anlaşıldı. Banka, milyonlarca euroluk zarara karşılık 10 bin euro civarında sigorta ödemesi yapacak.

DW'deki habere göre, tanıklar, pazar sabahına kadar otopark merdivenlerinde birkaç adamın büyük çantalar taşıdığını polise bildirdi. Soruşturmacılar, pazartesi sabahı erken saatlerde otoparktan maskeli kişilerle birlikte siyah bir Audi RS 6'nın çıktığını gösteren ilk güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, aracın plakasının daha önce Almanya'nın kuzeyindeki Hannover şehrinde çalındığını belirtti.