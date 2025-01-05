Bankada örtbas izleri! Nazi hesapları yıllarca gizlenmiş

BD Senatosu Bütçe Komitesi dün yaptığı açıklamada, İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'in, Nazilerin kontrolündeki hesaplarla ilgili bilgi sakladığını duyurdu.



Daha önce de tozlu defterleri karıştıran araştırmacılar başka bir şey daha buldu: Yıllarca süren bir örtbasın izleri.



ABD Senatosu Bütçe Komitesi, 3 bin 600 belge ve 40 bin mikrofilmin Nazilerle ilişkili olduğunun tespit edildiğini bildiriyor.

HESAPLAR ÜST DÜZEY NAZİ SUBAYLARINA AİT



Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, keşifler arasında üst düzey Nazi subaylarının kontrolündeki hesapların da olduğu bilgisini paylaştı.



Gazetenin haberine göre banka, bu hesapları 1990'larda keşfetti ancak soruşturmalardan gizledi. Daha sonra ise Nazi hesaplarının izleri, "Amerikan kara listesi" damgalı belgelerde bulundu.



WSJ'nin haberine göre, bankanın Zürih'teki arşivinde çekilen bir fotoğraf, devasa miktarda belgenin incelendiğini gösteriyor

