Bankayı basıp 5 kişiyi öldürmüştü: Silahını yasal yoldan satın aldığı açıklandı

ABD'de Louisville polisi tarafından yapılan basın açıklamasında, 23 yaşındaki Connor Sturgeon'un, kendisinin de bir çalışanı olduğu bankaya yaptığı saldırıda kullandığı uzun namlulu silahı kısa süre önce yasal olarak satın aldığı belirtildi.



Emniyet Müdür Yardımcısı Aaron Crowell, zanlının AR-15 tarzı yarı otomatik bir tüfek kullandığını doğrularken, diğer detaylar hakkında bilgi vermedi.



Crowell, saldırının 9 dakika içinde gerçekleştiğini, polisin ilk ihbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaştığını ve bundan 3 dakika sonra da saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.



23 yaşındaki Connor Sturgeon'un, kendisinin de bir çalışanı olduğu bankaya yaptığı saldırıda kullandığı silahı, yasal olarak satın aldığı ortaya çıktı. Kentucky Eyaleti Meclis Üyesi Morgan McGarvey de basın toplantısında, Sturgeon'un intihara meyilli olduğunu ve iletişime geçtiği bir kişiyle saldırı yapma düşüncesini paylaştığını ve yazılı not bıraktığını söyledi.



OLAY Kentucky'nin Louisville kentinde pazartesi sabahı Old National Bank isimli finans kuruluşunda yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.



Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD), ihbar üzerine bankaya ulaşarak olaya müdahale ettiğini ve saldırganı öldürdüğünü açıklamıştı.



LMPD Şefi Jacquelyn Gwinn-Villaroel, basın toplantısında, saldırganın 23 yaşındaki Connor Sturgeon adlı bir erkek olduğunu doğrulamıştı.



Saldırı sırasında zanlının Instagram üzerinden canlı yayın yaptığını belirten polis şefi, bu kayıtların internetten kaldırıldığını kaydetmişti.



Kentucky Valisi Andy Beshear da saldırıda 2 yakın arkadaşını kaybettiği bilgisini paylaşarak, kurbanlar için eyalette bayrakların cumaya kadar yarıya indirileceğini bildirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin