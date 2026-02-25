Barcelona yolcuları dikkat! Turist vergileri iki katına çıktı

Dünyanın en turistik kentlerinden Barcelona turistlere karşı cephe alıyor. İspanya'nın Barcelona kenti ziyaretçi sayısını azaltmak ve uygun fiyatlı konutları finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla turizm vergisini gecelik 15 Euro (yaklaşık 780 lira) olarak belirledi.

Katalonya bölgesel parlamentosu, Barcelona'daki otel misafirleri için vergiyi Nisan ayından itibaren iki katına çıkararak, otel kategorisine bağlı olarak gecelik 5 ila 7,5 euro olan mevcut vergiyi 10 ila 15 euro arasına yükselten yasayı onayladı.

Dört yıldızlı otellerde turist vergisinin kişi başı gecelik 11.4 Euro, beş yıldızlı otellerde ise gecelik 15 Euro olacağı ifade edildi.

Katalonya'daki yetkililer, aşırı turist sayısının kısa süreli tatil kiralamalarına yol açarak konut fiyatlarını yükselttiğini ve bu yüzden şikayetçi olan kent sakinlerinin giderek artan protestolarından çekindikleri belirtiliyor.

Yasa metnine göre, elde edilen gelirin dörtte biri şehrin konut krizini çözmekte kullanılacak.

Barcelona, hali hazırda ​​2028 yılına kadar tüm kısa süreli kiralık konaklama yerlerini yasaklama planını duyurmuştu.

Otel sahipleri, vergi artışının istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini belirtirken her yıl Barcelona'yı ziyaret eden yaklaşık 15,8 milyon turistin sayısının azalacağından endişe duyuyorlar.

Yerel turizm kurulu verilerine göre şehir, kongreler konusunda dünyanın en iyi dört şehri arasında yer alıyor ve kongre-konferans katılımcılar da bu vergiden muaf tutulmayacak.

Barcelona otelciler grubunun genel müdürü Manel Casals, verginin etkilerini izlemek için kademeli olarak artırılması yönündeki önerilerin göz ardı edildiğini söyledi. “Bir gün altın yumurtlayan kazı öldürecekler,” ifadelerini kullandı.