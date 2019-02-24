İtalya'nın Bari kentinde motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanmayı özendirmek için belediye aldığı bir karar gereğince kent halkına 250 euroya (bin 500 TL) varan bir teşvik ödemesi yapacak.

"Yaşanabilir ve Teknolojik Kent İçi Hareket" isimli proje yarın hayata geçirilecek. Proje kapsamında belediye, yeni bisiklet satın alan ya da motorlu taşıt yerine bisiklet kullanmayı tercih eden Bari halkına 100 ila 250 euro arasında değişen miktarlarda katkı payı ödeyecek.

Proje kapsmaında ikinci el bisiklet satın alanlara 100, yeni bisikletler için 150, elektronik bisikletler için ise 250 euroya varan fon sağlanacak.

Öte yandan, projenin ilk dört ayı boyunca Bari halkı her gün kullanbdığı ev-iş ya da ev-okul gibi rotalarda düzenli olarak bisiklet kullandığı takdirde bisiklet kullandığı her gün kilometre başı 20 cent ödeme alacak.

Gün içerisinde herhangi bir amaçla bisiklet kullanan vatandaşa ise kilometre başı 4 cent ödeme yapılacak.

Projeden faydalanan ilk bin kişiye dört ay içinde toplamda 100 euro'ya kadar ödeme yapılacağı tahmin ediliyor.

NAVİGASYONLARLA TESPİT EDİLECEK

Projeye katılarak bisiklet kullanan vatandaşların ne kadar bisiklet sürdüğü, bisikletlere yerleştirilecek navigasyonlar sayesinde tespit edilecek.

Ayrıca, bisikletle her ay en fazla yol alan kişiye de ek olarak 50 euro ödenecek.

Çevre Bakanlığı'nın 545 bin euro finansman ayırmasıyla hazırlanan proje ile hem kent halkının sağlığı korunacak hem de motorlu taşıtların neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçmek adına bir adım atılmış olunacak.

İtalya'nın Puglia bölgesinde yer alan Bari kenti, bisiklet teşviki projesini hayata geçiren ilk İtalyan kenti olacak.

VIDEO : BİSİKLET TRAFİĞİNE AKILLI ÇÖZÜM (DANİMARKA)