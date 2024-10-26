Barınakta facia: Çıkan yangında 44 köpek öldü

ABD’nin New York kentinde bir barınakta çıkan yangında 44 köpek öldü.

Barınakta facia: Çıkan yangında 44 köpek öldü

’nin New York eyaletinin kuzeyinde bir barınakta çıkan yangında 44 köpeğin öldüğü açıklandı.

İtfaiye’den yapılan açıklamada, yoldan geçen birinin ihbarı üzerine gittikleri barınakta söndürme çalışmalarına rağmen köpeklerin öldüğü ifade edildi.

Barınaktan yapılan açıklamada, “44 sevgili köpeğimizin trajik kaybının ardından yaşanan bu inanılmaz zorlu dönemde nezaketlerini, desteklerini ve taziyelerini paylaşan dünyanın dört bir yanından herkese içten teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Korkunç derecede üzgünüz” denildi.

Yetkililer, yangının neden çıktığının henüz bilinmediğini fakat soruşturma kapsamında araştırıldığını belirtti.

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