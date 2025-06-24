Barınaktan kaçıp ziyafet çektiler: Kaçak ayılar, bir haftalık balı yedi

İngiltere'deki Wildwood Devon yaban hayatı koruma alanındaki yaşam alanlarından kaçan iki ayı kırmızı alarma neden oldu ve park boşaltıldı.



Parktan yapılan açıklamaya göre, eğitimli ateşli silah personeli ve polisin de katılımıyla doğrudan bal deposuna yöneldi.



Yetkililer, Exeter yakınlarındaki Avrupa kahverengi ayıları Mish ve Lucy'nin serbest kaldıktan sonra yiyecek deposuna doğru gittiklerini ve ardından bir haftalık balı tükettiklerini söyledi.



Güvenlik nedeniyle tüm park ziyaretçileri güvenli bir binaya götürülürken, iki ayı güvenlik kameralarıyla izlendi.



Yaklaşık 55 dakika süren gezintinin ardından iki ayı, herhangi bir zarar vermeden ve insanları tehdit etmeden inlerine geri dönerek uykuya daldı.



BBC'nin aktardığına göre Wildwood Trust zoolojik operasyonlar direktörü Mark Habben, acil durum prosedürlerinin uygulandığını ve halkın zarar görmediğini söyledi.



Vakıf, her biri yaklaşık 180 kilogram ağırlığında olan “genç ayı” çiftinin nasıl kaçtığına dair bir soruşturma başlattıklarını bildirdi. Habben, "Ayılar ziyafet çektiler, etrafta oynadılar, biraz ip çektiler" dedi.

