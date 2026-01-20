"Barış Kurulu" Birleşmiş Milletler'e alternatif mi?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi denetleyecek "Barış Kurulu" şekilleniyor.

Trump, yedi üyeyi bizzat açıkladı, katılmasını istediği ülkelere de davet gönderdi. Barış Kurulu'nun kuruluş sözleşmesi de davet mektubunda yer aldı.

"Times of Israel" gazetesinin ele geçirdiği belgeye göre kuruluş sözleşmesinde Gazze'ye doğrudan atıfta bulunulmuyor. Bu durum, Trump'ın amacının, Birleşmiş Milletler'e alternatif bir yapı inşa etmek olduğu söylentilerini beraberinde getirdi.

Barış Kurulu'nun, Trump'ın Ekim'de açıkladığından çok daha geniş bir yetki alanına sahip olacağı görülüyor.

Bölgede kurulun görevi, “İstikrarı teşvik etmek, güvenilir ve yasal yönetimi yeniden tesis etmek ve çatışmalardan etkilenen veya tehdit altında olan bölgelerde kalıcı barışı sağlamak” olarak tanımlanıyor. Belgede “Daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa kurumuna duyulan ihtiyaç” vurgulanıyor. “Pratik işbirliği ve etkili eyleme kararlı, istekli devletlerin koalisyonu” çağrısı yapılıyor.

Belgeye göre "Barış Kurulu", oy kullanmak üzere yılda en az bir kez toplanacak. Gündemi, Başkan'ın yani Trump'ın onayıyla belirlenecek. Kurula kimin katılacağına da Trump karar verecek. Kararlar oy çokluğuyla alınacak ancak başkanın veto yetkisi olacak. Kuruluş Sözleşmesi'ni yorumlama ve uygulama yetkisi de Trump'a veriliyor.

TRUMP, 1'ER MİLYAR DOLAR İSTİYOR

Davet edilen ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. Kurul üyeliğinin bu sürenin sonunda devam edebilmesi için ise 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek.

TRUMP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVET

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etti.