Barış Kurulu Gazze için toplandı. Trump: İran barış yolunda bize katılmalı

Barış Kurulu, Gazze gündemiyle Washington'da toplanıyor. Türkiye'yi temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, toplantı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.



8 savaşı bitirdiklerini belirten Trump, “9'uncu da yolda diye düşünüyorum” dedi. Trump kurulun tarihte benzeri görülmemiş bir kuruluş olduğunu söyledi.



ABD'nin Barış Kurulu'na 10 milyar dolar katkıda bulunacağını söylerken, yardım çalışmaları için 7 milyar dolar toplandığını ve Birleşmiş Milletlerin de 2 milyar dolarlık topladığını belirtti.



İran'la ilgili de konuşan Trump, “İran barış yolunda bize katılmalı” derken, “İran'la iyi görüşmeler yapılıyor. Anlaşma olup olmayacağını 10 gün içinde göreceğiz.” dedi.



Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

“Barıştan ucuz bir şey yok. Savaştan artık yüz kat daha maliyetli. Barıştan önemi hiçbir şey yok.



Savaşmaya, çatışmaya ihtiyaç olmayacak. Hamas silahlarını teslim edecek. Gazze artık radikalizm ve terör yuvası değil.



Bugün Gazze'ye yardım çalışmalarına 7 milyar dolardan fazla katkı sağlandı. FIFA, Gazze'de futbolla ilgili projeler için 75 milyon dolar toplamaya yardımcı olacak. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Gazze'ye destek için 2 milyar dolar topluyor. ABD olarak Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık katkıda bulunacak.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ



Orta Doğu'da barışın yıllarca imkansız olduğu söylendi. Terörden aşırılık belasından kurtulmuş bir Orta Doğu için çalışıyor tüm bu insanlar. Artık İran'ın da bize katılmasının zamanıdır. Yoksa başka yola gireriz. Bir anlaşma olmazsa kötü şeyler gerçekleşir.



İran'la iyi görüşmeler yapılıyor. Anlamlı bir anlaşma yapmak zorundayız. Anlaşma olup olmayacağını 10 gün içinde göreceğiz. İran nükleer silaha sahip olamaz.”