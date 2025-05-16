Barış masasında kritik gün: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi sona erdi
Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki 3'lü toplantı gerçekleştirilecek.
13.15 - UKRAYNA'DAN 3 ŞART
Türk, ABD'li ve Ukraynalı yetkililer Dolmabahçe'de.
Rusya ile İstanbul'da yapılacak görüşmede Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, barışın Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesi, kaçırılan çocukların geri dönmeleri ve tüm savaş esirlerinin takasının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini kaydetti.
Umerov, yaptığı Facebook paylaşımında Ukrayna heyetinin "sürdürülebilir adil barışı sağlayacak gerçek yollar bulmak için" geldiğini söyledi.
Ukraynalı bir yetkili ise Rusya'nın İstanbul görüşmelerini 2022 müzakerelerine uydurma denemelerinin başarısız olacağını belirtti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları Rusya-Ukrayna görüşmelerinin kısa süre içinde başlayacağını söyledi.
12.55 - KREMLİN'DEN AÇIKLAMAKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının başlaması beklenirken görüşmelere dair Kremlin'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Umarız Ukrayna ve Rus heyetleri arasındaki doğrudan görüşmeler en kısa sürede başlar" denildi.
Trump'ın Putin ile olası görüşmeye dair sözlerine ilişkin yapılan açıklamada ise böyle bir görüşmenin ABD-Rusya bağları için temel önemde olduğu ancak bu tür görüşmeler öncesindeki hazırlık sürecinin uzun olabileceği belirtildi.
12.35 - "RUS HEYETİ GELDİ"Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy.
Reuters haber ajansı, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının öncesinde ABD'li temsilciler ile görüşmek üzere geldiğini aktardı.
Rusya'nın Ifax haber ajansının haberinde ise Rus heyetinin Ukrayna heyeti ile görüşme için geldiği ifade edildi.
İDDİA: RUSYA HEYETİ, UKRAYNA HEYETİ İLE TÜRK VE ABD'Lİ TEMSİLCİLER OLMADAN GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Öte yandan, Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerin ABD ve Türkiye temsilcileri olmadan gerçekleşmesini talep ettiğini söyledi. Kaynak, bunun Rusya'nın talepler ve şartlar öne sürerek barış çabalarının altını oyduğunun bir işareti olduğunu belirtti.
Kaynak, "Biz ciddi bir görüşme yapmak için geldik,
(Ruslar) ise talepler ve koşullar öne sürüyorlar. Bu da Putin'in onları sorunları çözmek için mi yoksa sadece süreci geciktirmek için mi gönderdiği konusunda bizi şüpheye düşürüyor" dedi.
Reuters'a konuşan kaynak, "Rusların ABD'nin odada olmasından çekinmeleri için yalnızca bir sebep var: Sorunları çözmeye değil, süreci geciktirmeye geldiler ve bunu ABD'den saklamak istiyorlar" dedi.
AFP'ye konuşan bir yetkili de Rusya'nın barış görüşmelerine ABD'nin katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.
12.15 - UKRAYNA: KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIRIZ
Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.
Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."
12.00 - İLK ÜÇLÜ TOPLANTI 1,5 SAAT SÜRDÜ, TOPLANTIYA MİT BAŞKANI KALIN DA KATILDI
Dolmabahçe'de Bakan Fidan'ın başkanlığındaki Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü toplantısı sona erdi. Toplantı, 1,5 saat sürdü. toplantıda, Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının da yine Dolmabahçe'de saat 12.30'da başlaması bekleniyor.
Reuters'a konuşan Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Ukrayna heyetinin İstanbul'da Rusya heyeti ile yapacakları görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında olası bir görüşmeyi ele alacağını söyledi. Kaynak, Kiev'in Rusya heyetiyle görüşmede ateşkesi öncelik olarak gördüğünü, Ukraynalı çocuk ve sivillerin geri dönmesi gibi güven artırıcı önlemler alınmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.
İzvestiya gazetesi de Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmelerin yapılacağı alana ulaştığını aktardı. Rusya'nın devlet haber ajanslarından TASS ise Rus heyetinin Ukrayna heyetiyle görüşmeden önce ABD heyetiyle bir araya geleceğini aktardı.
11.50 - “KİEV’İN ÖNCELİĞİ KOŞULSUZ ATEŞKES”
11.20 - NATO GENEL SEKRETERİ'NDEN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yorumunda "Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin'in üzerinde" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise üst düzey Ukraynalı yetkililerin İstanbul'da ABD temsilcisi Kellogg'un yanı sıra Fransız, İngiliz ve Alman yetkililerle görüştüğü bilgisi verildi.
10.50 - İLK ÜÇLÜ TOPLANTI BAŞLADI
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı başladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, ABD'li ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer alıyor.
10.45 - TRUMP: EVE DÖNÜYORUM
Ortadoğu turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan ABD Başkanı Donald Trump, Abu Dabi'de yaptığı açıklamada, "Körfez turunun ardından eve dönüyorum. Rusya ve Ukrayna konusunda ne olacağını göreceğiz" dedi. İki-üç hafta içinde dünyanın çok dah güvenli bir yer olacağını söyleyen Trump, "Gazze'deki durumu da halledeceğiz" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olası görüşmelerine de değinen Trump, "Putin'le ayarlayabilirsek en kısa zamanda görüşeceğiz" dedi. Putin'in İstanbul'a gelmediğini hatırlatan ABD Başkanı, "Ben gitmezsem Putin kesin gitmez demiştim. Bu işi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.
10.00 - KATILIMCILAR, GELMEYE BAŞLADI
Rusya ve Ukrayna arasında ABD ve Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek iki toplantı öncesinde ilk araçlar görüşmelerin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Dolmabahçe'ye geldiği ifade edildi.
09.40 - ABD'Yİ MICHAEL ANTON TEMSİL EDECEKABD Dışişleri Bakanı Rubio, İstanbul Havalimanı'nda.
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere dün Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün sabah saatlerinde Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde İstanbul'a geldi.
Rubio ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 9.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. ABD Dışişleri Bakanı'nı İstanbul Havalimanı'nda ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh karşıladı.
ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun üst düzey Türk ve Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmesi, ABD ve Türk taraflarının görüşmeler öncesinde ayrı ayrı taraflarla bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya heyetiyle görüşmelerde ABD'yi Politika Planlama Direktörü Michael Anton temsil edecek.
Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul Dolmabahçe’de yapılması beklenen görüşme, bugün Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı ile Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı saat 10.45'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılacak. Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı da 12.30'da aynı yerde gerçekleştirilecek.
ZELENSKİ, İSTANBUL'A HEYET GÖNDERECEKLERİNİ DUYURMUŞTU
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından İstanbul’a bir heyet göndereceklerini söylemiş, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e benzer şekilde kendisinin bu görüşmelere katılmayacağına işaret etmişti.
Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de İstanbul’daki Rusya Başkonsolosluğu binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir gün önce Ukrayna ile müzakerelere katılacak heyetin hazırlık sürecine dair toplantı yaptığına dikkat çeken Medinskiy, toplantıda müzakerelerdeki pozisyonun belirlendiğini kaydetmişti.
HEYETLERDE KİMLER VAR?
Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini sürdürecek heyetler dün Kiev’in de açıklamasıyla netleşmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, bugün İstanbul'da.
Ukrayna'nın heyetinde şu isimler yer alıyor:
“Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Oleksii Malovatskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz.”
Rus heyetine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.
Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsani alanda Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İkinci Daire Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.
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