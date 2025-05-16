Barış masasında kritik gün: Türkiye-ABD-Ukrayna görüşmesi sona erdi

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy.

Reuters haber ajansı, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'nin Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının öncesinde ABD'li temsilciler ile görüşmek üzere geldiğini aktardı.

Rusya'nın Ifax haber ajansının haberinde ise Rus heyetinin Ukrayna heyeti ile görüşme için geldiği ifade edildi.

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Öte yandan, Ukraynalı diplomatik bir kaynak, Rusya'nın Ukrayna ile görüşmelerin ABD ve Türkiye temsilcileri olmadan gerçekleşmesini talep ettiğini söyledi. Kaynak, bunun Rusya'nın talepler ve şartlar öne sürerek barış çabalarının altını oyduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

Kaynak, "Biz ciddi bir görüşme yapmak için geldik,

(Ruslar) ise talepler ve koşullar öne sürüyorlar. Bu da Putin'in onları sorunları çözmek için mi yoksa sadece süreci geciktirmek için mi gönderdiği konusunda bizi şüpheye düşürüyor" dedi.



Reuters'a konuşan kaynak, "Rusların ABD'nin odada olmasından çekinmeleri için yalnızca bir sebep var: Sorunları çözmeye değil, süreci geciktirmeye geldiler ve bunu ABD'den saklamak istiyorlar" dedi.



AFP'ye konuşan bir yetkili de Rusya'nın barış görüşmelerine ABD'nin katılımını engellemeye çalıştığını söyledi.