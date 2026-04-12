Barış zirvesi sonuçsuz kaldı. ABD heyeti Pakistan'dan ayrıldı

Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan müzakereler, 1979 İran İslam Devrimi'nden bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti. Ancak masadan barış çıkmadı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saat süren görüşmelerin ardından İran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmeyi reddettiğini söylemesinin ardından İslamabad'dan ayrıldı.

İRAN: ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ NEDENİYLE ANLAŞMA OLMADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Birçok noktada uzlaşıya vardık ancak iki önemli meselede görüş ayrılıkları yaşandı ve bu durum da bir anlaşma ile sonuçlanmadı. Görüşmeler güvensizlik atmosferinde gerçekleştirildi, sadece tek bir oturumda anlaşmaya varılmasını beklemememiz doğal bir durum. İran'ın Pakistan ve bölgedeki diğer dostlarımız arasındaki temasları ve istişareleri devam edecek.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. İran devlet televizyonu, İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinde özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi. İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

PAKİSTAN'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Pakistan, ABD ve İran'ı ateşkes taahhütlerine uymaya ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çabalara devam etmeye çağırdı.

Vance, İran'ın sunulan şartları reddettiğini belirterek, Washington’un "en son ve en iyi teklifi" olan bir anlayış metodunu masada bıraktıklarını ve 2 haftalık mevcut geçici ateşkes sonrası sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Müzakerelere dahil edilmeyen İsrail , Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırılarını sürdürürken, İsrail Başbakan Netanyahu savaşın henüz bitmediği mesajını verdi. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump, bir anlaşmaya varılmasının kendisi için önem taşımadığını ve İran'ı askeri olarak mağlup ettiklerini savundu.