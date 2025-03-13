Barışa ulaştılar: Azerbaycan ve Ermenistan anlaşma metninde uzlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'la imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını bildirdi.



Bakan Bayramov, 12. Küresel Bakü Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Ermenistan'la yürütülen barış sürecine değinen Bayramov, "Barış anlaşmasının metnine ilişkin müzakereler tamamlandı. Mutabakat sağlanmayan 2 madde kalmıştı. Ermenistan bu 2 maddede de Azerbaycan'ın önerilerini kabul etti. Metin hususunda çalışmalar bitti." bilgisini paylaştı.



Bayramov, bir sonraki beklentilerinin Ermenistan anayasasında ve diğer yasal mevzuatlarında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı maddelerin kaldırılması olduğunu söyledi.



Ermenistan anayasasının değiştirilmesinin barış için gerekli şartlardan biri olduğunu vurgulayan Bayramov, AGİT Misnk Grubu'nun da feshedilmesi gerektiğini ifade etti.

