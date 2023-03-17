Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı

İngiltere'de son yılların en büyük grevi yapıldı. Yüz binlerce öğretmen, doktor, memur ve metro çalışanı iş bıraktı. Kahve servisi yapan baristalardan daha az bir ücrete çalıştıklarını belirten doktorlar, hükümeti protesto etti.

Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı

'de doktorlar sokağa döküldü. İşe yeni başlayan doktorlar, saat başına aldıkları ücret konusundaki memnuniyetsizliklerini dile getirmek için protesto yaptı. Genç doktorların asıl şikayet konusu, düşük ücretler. İngiltere'de bugün, mesleğe yeni başlayan bir doktorun saatlik ücreti, zincir bir kahvecide kahve servisi yapan bir baristadan daha az.

Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı - 1

GREV YAPTILAR

Pret a Manger adlı kahve zincirinde çalışanlardan saat başına daha az kazandığını belirten İngiltere'deki binlerce protesto yaptı. İngiliz Tabipler Birliği (BMA), açıklamasında, "Bu hükümet sayesinde, hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz" dedi. Bir barista saatte 14,10 sterlin kazanırken, genç bir doktorun 14,09 sterlin kazandığını öne sürdü.

İş temelli eğitimin ilk yılında, genç bir doktorun temel saatlik ücreti 14,09 sterlin kadar düşükken, bu ücret, 2022-2023 döneminde yıllık 29 bin 384 sterlinlik tam zamanlı maaş olarak yansıyor.

Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı - 2

ÖĞRENCİ KREDİLERİNİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Mesleğinin daha ilk yılında olan doktorların, aynı zamanda ödemeleri gereken bir öğrenci kredi borcu olduğunun da altı çiziliyor.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanlığı (Department of Health and Social Care) "Baristalar ve doktorlar arasında yapılan karşılaştırmalar yanıltıcıdır. En deneyimli yeni doktorlar çok daha yüksek bir maaş ile çalışıyor. Ayrıca gece vardiyalarının ücretlerini de artırdık" açıklamasında bulundu.

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