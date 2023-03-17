Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı

GREV YAPTILAR



Pret a Manger adlı kahve zincirinde çalışanlardan saat başına daha az kazandığını belirten İngiltere'deki binlerce doktor protesto yaptı. İngiliz Tabipler Birliği (BMA), açıklamasında, "Bu hükümet sayesinde, hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz" dedi. Bir barista saatte 14,10 sterlin kazanırken, genç bir doktorun 14,09 sterlin kazandığını öne sürdü.

İş temelli eğitimin ilk yılında, genç bir doktorun temel saatlik ücreti 14,09 sterlin kadar düşükken, bu ücret, 2022-2023 döneminde yıllık 29 bin 384 sterlinlik tam zamanlı maaş olarak yansıyor.