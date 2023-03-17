Baristalardan daha düşük alan doktorlar İngiltere'de protesto yaptı

İngiltere'de doktorlar sokağa döküldü. İşe yeni başlayan doktorlar, saat başına aldıkları ücret konusundaki memnuniyetsizliklerini dile getirmek için protesto yaptı. Genç doktorların asıl şikayet konusu, düşük ücretler. İngiltere'de bugün, mesleğe yeni başlayan bir doktorun saatlik ücreti, zincir bir kahvecide kahve servisi yapan bir baristadan daha az.
GREV YAPTILAR
Pret a Manger adlı kahve zincirinde çalışanlardan saat başına daha az kazandığını belirten İngiltere'deki binlerce doktor protesto yaptı. İngiliz Tabipler Birliği (BMA), açıklamasında, "Bu hükümet sayesinde, hastaları kurtarmaktan çok kahve servisi yapabilirsiniz" dedi. Bir barista saatte 14,10 sterlin kazanırken, genç bir doktorun 14,09 sterlin kazandığını öne sürdü.
İş temelli eğitimin ilk yılında, genç bir doktorun temel saatlik ücreti 14,09 sterlin kadar düşükken, bu ücret, 2022-2023 döneminde yıllık 29 bin 384 sterlinlik tam zamanlı maaş olarak yansıyor.
ÖĞRENCİ KREDİLERİNİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYORLAR
Mesleğinin daha ilk yılında olan doktorların, aynı zamanda ödemeleri gereken bir öğrenci kredi borcu olduğunun da altı çiziliyor.
İngiltere Sağlık ve Sosyal Yardım Başkanlığı (Department of Health and Social Care) "Baristalar ve doktorlar arasında yapılan karşılaştırmalar yanıltıcıdır. En deneyimli yeni doktorlar çok daha yüksek bir maaş ile çalışıyor. Ayrıca gece vardiyalarının ücretlerini de artırdık" açıklamasında bulundu.