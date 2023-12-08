Bariyerleri aşan TIR karşı şeritte durabildi

Kaza, İzmit ilçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi İsmail Ayyıldız Hoca Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR bariyerlere çarparak karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün durumu ile ilgili bilgiye ulaşılmazken yolu kapatan tır sebebiyle trafik durdu. TIR'ın kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.