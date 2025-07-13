Barlara gülme gazı satan çeteye operasyon: Servet kazandılar

Kent genelinde yasaklı maddelere yönelik denetimler sırasında düzenlenen operasyonlarda, lüks mekanlarda yapılan baskınlarda yüzlerce müşterinin gülme gazı kullandığı tespit edildi. Depolarda ise yüklü miktarda gaz tüpü ele geçirildi.

22 TON GAZ BULUNDU

Soruşturma sonucu çetenin liderinin 30 yaşındaki Tran Tuan Kiet olduğu belirlendi. Şebekenin şehrin kenar mahallelerinde kurduğu üç ayrı depoda tüplerin dolumu ve saklanması yapılıyordu. Aramalarda 22 ton gaz, 1.400’den fazla tüp, 100 kilo balon kılıfı ve dolum ekipmanları bulundu.



BAĞIMLILIK YAPIYOR

Normalde dişçilik ve doğum alanında hafif anestezik olarak kullanılan gülme gazının, eğlence amaçlı kullanımı yüksek dozlarda tehlikeli halüsinasyonlara yol açabiliyor ve kapalı ortamlarda hayati risk taşıyor. Yetkililer ayrıca, N2O’nun bağımlılık yapıcı etkileri nedeniyle yasaklı madde kapsamına alındığını açıkladı.