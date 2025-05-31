Barrack: DAEŞ'e karşı mücadele görevinin yüzde 99'u tamamlandı

Büyükelçi Barrack, Suriye'de bir televizyon kanalına konuştu. ABD'nin Suriye'deki askeri ve siyasi varlığının temelinde, bölge halkının güvenliğini sağlama ve terör tehdidini bertaraf etme amacının yattığını söyledi.

Büyükelçi röportajında, "Başkan Donald Trump, ordumuzu Suriye'de tek bir hedef doğrultusunda görevlendirdi, DAEŞ'e karşı mücadele. Güçlerimiz bu görevin yüzde 99'unu büyük bir başarıyla tamamladı." dedi.



Suriye ile İsrail arasındaki müzakere sürecine de değinen Barrack, barış için ilk adımın saldırmazlık anlaşması olabileceğini, bunun ardından karşılıklı sınır anlaşmaları sağlanabileceğini sözlerine ekledi.