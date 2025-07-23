Barrack: Suriye rejimi başarısız olursa, birileri başarısızlığa teşvik etmiştir

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, Lübnan ziyareti sırasında Reuters'a verdiği röportajda Suriye'deki gelişmelere değindi.

Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya Suriye'nin Süveyda kentindeki Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle politikalarını yeniden düzenlemesi ve daha kapsayıcı bir yaklaşımı benimsemesi çağrısında bulunarak, Şara'nın aksi takdirde uluslararası desteği kaybetme ve ülkesinin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi. Barrack, Şara'ya Suriye ordusunun yapısında bulunan unsurları yeniden gözden geçirmesini ve bölgesel güvenlik yardımı almasını tavsiye ettiğini belirtti. Barrack, Suriye'de savaş sonrası hızlı bir değişim olmazsa Şara'nın iktidara gelmesini sağlayan ivmeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"SURİYE BİRLİKLERİ ŞEHRE GİRMEDİ"

Barrack, Şara hükümetinin azınlıkları yönetim yapısına entegre etme konusunda "daha kapsayıcı ve hızlı" olmayı düşünmesi gerektiğini ifade etti. Süveyda'da Dürzi sivillere yönelik ihlallerden Suriye güvenlik güçlerinin sorumlu olduğu yönündeki haberlere karşı çıkan Barrack, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Suriye ordusu üniforması giymiş olabileceğini belirtti. Barrack, "Suriye birlikleri şehre girmedi. Yaşanan bu vahşet Suriye rejim birlikleri tarafından gerçekleştirilmiyor. Şehre girmediler bile çünkü İsrail ile girmeyecekleri konusunda anlaştılar" dedi.



"ORTADA BİR HALEF YOK"

Suriye'deki risklerin tehlikeli derecede yüksek olduğuna dikkat çeken Barrack, söz konusu Suriye rejiminin halefi ya da alternatifi olmadığını söyledi. Barrack, "Bu Suriye rejimi başarısız olursa, birileri başarısızlığa teşvik etmiştir. Ne amaçla? Ortada bir halef yok" dedi.

Suriye'nin Libya ya da Afganistan gibi olup olmayacağına dair soruya Barrack, "Evet, hatta daha da kötüsü" cevabını verdi.

"ABD, İSRİL SALDIRILARINI DESTEKLEMİYOR"

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarının Suriye'deki "karışıklığı" daha da arttırdığını aktaran Barrack, İsrail'e mesajının Suriye'nin yeni lideriyle ilgili endişelerini gidermek için diyalog kurması olduğunu ve ABD'nin endişelerin giderilmesine yardımcı olmak için "dürüst bir aracı" rolü üstlenebileceğini belirtti.



ABD'nin istikrar, birlik, adalet ve kapsayıcılık dışında Suriye'nin siyasi formatının ne olması gerektiğini dikte etmediğini ifade eden Barrack, "Eğer federal bir hükümetle sonuçlanırsa, bu onların takdiridir" dedi.