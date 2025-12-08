Barrack'tan Gazze açıklaması. "Türkiye olmasaydı bu noktada olamazdık"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" panelinde konuştu.

Gazze'de gerçekleşen en büyük şeyin, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve rehinelerin geri dönüşünü sağlamak olduğunu söyleyen Barrack, bu konuda Türkiye'nin rolüne dikkati çekti. ABD Büyükelçisi Barrack "Hamas ile diyaloğu sürdürmekle eleştirilen Türkiye devreye girmeseydi, bugün bulunduğumuz noktada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Katar'ın müdahalesi olmadan ateşkesin gerçekleşmeyeceğini de söyleyen Tom Barrack, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Hamas'la diyaloğu sürdürme açısından en önemli kişi olduğunu dile getirdi.