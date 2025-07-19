Barrack duyurdu: İsrail - Suriye ateşkeste anlaştı

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da etiketleyerek yaptığı açıklamada Netanyahu ve el Şara'nın ateşkes konusunda anlaştığını belirtti. Tom Barrack; açıklamasında "Dürzileri, Bedevileri ve Sünnileri silahlarını bırakmaya ve diğer azınlıklarla birlikte komşularıyla barış ve refah içinde yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ateşkese ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

İSRAİL ŞAM'I VURDU

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.



Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker ve Dürzi öldü. Çok sayıda sivil de çatışmalarda hayatını kaybetti.

Hafta ortasında Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenleyen İsrail "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak" açıklaması yapmıştı. Ardından Süveyda ili çevresinde konuşlanan konvoylara hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye de tepki göstermişti.

Son olarak bu akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki çatışmaları ve İsrail'in saldırılarını ele aldı.