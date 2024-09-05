Barselona'da devlet anaokullarının kontenjanları doldu, özellerin yarısı boş

Katalan Anaokulları Birliği'ne göre, önümüzdeki 2024-2025 öğretim yılında İspanya'nın Barselona kentinde özel anaokullarındaki yerlerin yüzde 44'ü boş olacak.



Geçtiğimiz ay Katalan Haber Ajansı Barselona'da bu yıl yaklaşık 3 bin 700 çocuğun, yani başvuranların yüzde 45'inin devlet anaokullarında yer bulamayacağını açıkladı.

Özellikle; 2 yaşındakiler için her üç yerden biri, 1 yaşındakiler için her dört yerden biri ve bir yaşını doldurmamış çocuklar için yerlerin yarısından fazlası boş kalacak.

Öte yandan, çok sayıda çocuk da devlet anaokullarına kabul edilmiyor.

"BAŞVURULARIN ÜÇTE İKİSİ KABUL EDİLMİYOR"

Eixample kentinde yaşayan bir kişi, “Başvurduğumuz anaokulunda 80 başvuru için 30 boş yer vardı. Üç kişi başvurduk, iki kişi kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle dernek; devlete, talebi karşılamak için özel anaokullarındaki boş kontenjanları kullanmayı teklif etti.

Dernek başkanı Conxita Perico, “Böylesine önemli bir aşamada kamu eğitim sisteminin dışında kalan çok sayıda çocuk düşünüldüğünde, bu yerlerin kullanılmaması utanç verici” diye konuştu.

"EN İYİ FORMÜL İŞBİRLİĞİ"

Hükümetten bir çözüm bulmasını isteyen dernek, en iyi formülün özel ve devlet anaokulları arasında işbirliği ile farklı kuruluşlar tarafından oluşturulacak bir eğitim ağı olduğunu savunuyor.

Sivil toplum kuruluşu Educo, Katalan öğrencilerin yüzde 32,5'inin yoksulluk ve dışlanma riski altında olduğunu açıkladı.



Ayrıca, öğrencilerin sadece yüzde 15'inin ücretsiz öğle yemeği alabildiği ve orta öğretim okullarının yüzde 14'ünün öğle yemeği hizmeti sunduğu uyarısında bulundu.

Educo, bu nedenle her dört aileden birinin çocukları için besleyici ve eksiksiz bir diyet sağlamakta zorlandığını söylüyor.

Kuruluş direktörü Guiomar Todo, “Bu evlerin kaynakları sınırlı ve buzdolabını doldurmak çok zor, ücretsiz bir öğle yemeğine ihtiyaçları var” dedi.