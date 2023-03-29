Barselona'da gözaltına alınan Katalan AP Milletvekili Ponsati serbest bırakıldı

İspanyol yargısından kaçtığı için son 5 yıldır İskoçya ve Belçika'da yaşayan Ponsati'nin serbest kalmasının ardından Brüksel'e geri döndüğü ve bugün öğleden sonra AP'de düzenlenecek bir oturuma katılacağı açıklandı.



Ponsati, İspanya'da hükümetin 2022 yılı sonunda yaptığı bazı yasal değişikliklerle sadece kamu kurumlarında çalışmaktan men cezası içeren devletin kurumlarına itaatsizlikle suçlanıyor.



İspanya Yüksek Mahkeme Yargıcı Pablo Llarena'nın, bu suçla ilgili ifadesini vermek üzere 24 Nisan'da Ponsati'yi mahkemeye çağırdığı bildirildi.



İspanya Başbakanı Sanchez ve Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı'ndan ilk adım Haberi Görüntüle İspanya'da hakkında arama ve tutuklama emri bulunan Ponsati, dün Barselona'da düzenlediği basın toplantısının ardından Katalan polisince gözaltına alınarak mahkemeye götürülmüştü.



Katalonya için Birlik partisinden olan 66 yaşındaki AP milletvekili, Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya özerk parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının hemen ardından 30 Ekim'de İspanyol yargısından kaçarak yurt dışına giden Katalan siyasetçiler arasında yaklaşık 5 yıl sonra İspanya'ya dönen ilk kişi olmuştu.



İspanya'da mevcut sol koalisyon hükümeti, dışarıdan destek aldığı ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle vardığı anlaşma sonucu, devlete karşı isyan suçunu hafifleten ceza yasasında bir değişikliği 2022 yılı sonunda yapmış, böylece yurt dışına kaçan Katalan siyasetçilerin geri dönüşüne zemin hazırlamıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin