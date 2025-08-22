Barselona-Tel Aviv krizi büyüyor: Başkanın İsrail’e girişi yasaklandı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlar nedeniyle Tel Aviv yönetimiyle kurumsal ilişkileri askıya alan Barselona Belediyesinin Başkanı Jaume Colboni'nin ülkeye girişini engelleme kararı aldı.



Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığı, bu gece İsrail’e gelmesi beklenen Başkan Colboni’nin ülkeye alınmayacağını açıkladı.



Colboni, Batı Kudüs'teki Holokost Anma Merkezi "Yad Vaşem"i ziyaret etmeyi ve Filistin yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyordu.



İspanya'nın Barselona Belediye Meclisi, İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları ve uyguladığı insani abluka sonucu yaşanan kıtlık sebebiyle mayısta Tel Aviv yönetimiyle "ilişkileri kesme" kararı almıştı.

"İLİŞKİLER SÜRDÜRÜLEMEZ DURUMDA"



Collboni karara ilişkin Belediye Meclisi'ne hitabında, "Gazze'de son bir buçuk yıldır yaşanan acılar ve ölümler ile İsrail hükümetinin son saldırıları, her türlü ilişkiyi sürdürülemez hale getiriyor" demişti.



Belediye Meclisi, ayrıca 1998’de Tel Aviv ile Barcelona’yı kardeş kent ilan eden anlaşmayı “uluslararası hukuka saygı yeniden tesis edilene ve Filistinlilerin temel haklarına saygı gösterilene kadar” askıya aldığını duyurmuştu.



Ancak 28 Mayıs 2023'te yapılan yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen Colboni'nin inisiyatifiyle söz konusu karar iptal edilmişti.

