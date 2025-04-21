Bartolomeu'dan Papa Francis için taziye mesajı

Bartolomeu'nun mesajı şu şekilde;



"Bu sabah derin Paskalya sevincinin ortasında, Kutsal Hafta'nın ikinci gününde, Mesih'ten sevgili bir kardeş olan Papa Francis'in vefatının üzücü haberini aldık. Papalık tahtına çıkışının en başından itibaren kardeşçe bir bağ paylaştık ve kiliselerimizin iyiliği ve birliklerinin derinleşmesi için, tüm insanlığa hizmet etmek için yakın bir şekilde birlikte çalıştık.



Papalık yaptığı on iki yıl boyunca, Ekümenik Patrikhane'nin sadık bir dostu, yoldaşı ve destekçisi olarak durdu - Ortodoksluğun gerçek bir dostu ve Rab'bin az sayıdaki kardeşinin gerçek bir dostu. Onlar için sık sık konuştu, harekete geçti, ayaklarını yıkadı ve geride gerçek tevazu ve kardeş sevgisinin kalıcı bir örneğini bıraktı.



Onu her zaman hatırlayacağız



Kiliselerimizin yakınlaşması için tüm insanlık için paha biçilmez çalışmalarını sürdürecek değerli bir halefin çıkmasını ve ortak amaçta tam bir birlik içinde olmalarını sağlayan nihai hedefi sürdürmesini dileriz. Anılarınız ebedi olsun, kardeş Papa Francis."