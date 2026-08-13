Barzani'den çerçeve yasaya destek

Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Barzani "Bu yasa, Türkiye'deki tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamın sağlanması için büyük fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yasanın hayata geçirilmesine katkı koyan tüm lideri takdir ettiğini belirten Iraklı Kürt lider, "Barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.