Barzani'den çerçeve yasaya destek
13.08.2026 05:02
Barzani "Barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis'te kabul edilen çerçeve yasaya destek açıklaması yaptı. Barzani, "Bu cesur adım, Türkiye'de ve tüm bölgede kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.
Neçirvan Barzani, Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Barzani "Bu yasa, Türkiye'deki tüm unsurlar arasında güvenin inşa edilmesi ve barış içinde bir arada yaşamın sağlanması için büyük fırsattır. Herkesin bu yasayı desteklemesi ve barışın başarısı için çalışması gerekir." değerlendirmesini yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yasanın hayata geçirilmesine katkı koyan tüm lideri takdir ettiğini belirten Iraklı Kürt lider, "Barış ve istikrarın başarısına olan tam desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.