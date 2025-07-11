Barzani'den PKK'nın silah bırakma kararına destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu adımı barış sürecinin pekişmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Barzani açıklamasında, PKK'nın resmi bir törenle silah bırakma kararı almasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Barzani, IKBY yetkilileri, kanaat önderleri ve Türk basın mensuplarının katıldığı silah bırakma törenine ilişkin yaptığı açıklamasında bu gelişmenin yeni bir dönemin başlangıcını oluşturabileceğini ifade ederek "Bu adım, barış sürecinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi yolunda önemli ve umut verici bir aşamadır. Sürecin doğru bir rotaya girmesi için güçlü bir zemin hazırlayacağına inanıyoruz" dedi.



"SÜRECE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ"

IKBY'nin sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Barzani, "Her zaman olduğu gibi, barış sürecinin başarıya ulaşması için tüm desteğimizi sunmaya hazırız. Gerekli kolaylıkları sağlamaya ve üzerimize düşen rolü üstlenmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında bölgedeki hassas duruma da dikkat çeken Barzani, "Bu süreç, Ortadoğu'nun oldukça hassas ve kritik bir dönemden geçtiği bir zamanda başlamaktadır. Bu nedenle tüm tarafların azami çaba göstermesi gerekiyor. Unutmamalıyız ki, barış, sadece Türkiye için değil, tüm bölge halkları için hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.



BARZANİ'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürece verdiği destekten dolayı özel teşekkürlerini ileterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sürece öncülük ettiği ve destek verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Devlet Bahçeli'ye, Abdullah Öcalan'a ve barışın tesisi için katkı sağlayan herkese saygıyla teşekkür ediyorum" dedi.

IKBY'nin Süleymaniye kenti ile Dukan ilçesi arasında yer alan Casne mağarasında düzenlenen törenle, aralarında kadın ve erkeklerin de bulunduğu onlarca PKK'lı militan, ellerindeki silahları yakarak örgütün silahlı mücadeleye son vereceğini ilan etti. Bu gelişme, örgütün siyasal alana yönelme hazırlığı olarak yorumlandı.