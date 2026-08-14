Başbakan duyurdu: X hesabım çalındı, İsrail paylaşımı silindi
14.08.2026 04:25
Son Güncelleme: 14.08.2026 04:27
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya platformu X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail saldırılarıyla ilgili paylaşımının silindiğini duyurdu.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, X hesabına izinsiz erişildiğini fark etmesinin ardından bir gün önce yaptığı paylaşımı yeniden yayımladı.
Yeniden yayımladığı mesajında Selam, "Dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum, hesabıma girerek bunları silmeyi başaran birinin olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.
Selam, çarşamba günkü paylaşımında, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki el-Mansuri, Zuvter eş-Şarkiyye, Kefertibnit ve diğer köy ve beldelere yönelik saldırı, yıkım ve altyapı tahribatına tepki göstermişti. Selam, "Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve güneyde yaşayanların topraklarına dönerek köylerini yeniden inşa etme hakkı pazarlık konusu değildir." değerlendirmesini yapmıştı.
LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDA "PİLOT BÖLGE" MUTABAKATI
Lübnan ile İsrail arasında 26 Haziran'da Washington'da imzalanan "çerçeve formülü", İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve çekildikleri bölgelerde Lübnan ordusunun konuşlanmasını öngörüyor.
Taraflar, temmuz ortasında Roma'da yapılan müzakerelerin 6. turunda "pilot bölgeler" mekanizması konusunda anlaşmaya varmıştı. İlk uygulama temmuz sonunda Zuvter el-Garbiyye'de başlatılmış, Lübnan ordusu bölgede konuşlanırken bazı bölge sakinleri de evlerine dönmüştü.