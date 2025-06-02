Başbakan Starmer açıkladı: İngiltere “savaşa hazır olma” aşamasına geçiyor

İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer, İskoçya’nın Glasgow kentinde bulunan BAE Systems’e yaptığı ziyaret sırasında ülkesinin savunma planlarına dair bir konuşma yaptı. İngiltere’nin “NATO’daki en hızlı askeri yenilikçi” olmasını istediğini söyleyen Starmer, dünyanın değiştiğini, bunun “cephe hattının burada olduğu” anlamına geldiğini söyledi.



The Guardian gazetesinin haberine göre, stratejik savunma değerlendirmesinin “İngiltere’yi daha güvenli, güçlü ve savaşa hazır kılmak için bir harita” işlevi göreceğini belirten Starmer, hükümetinin üç temel değişikliği hayata geçireceğini açıkladı.



STARMER HÜKÜMETİNDEN ÜÇ TEMEL DEĞİŞİKLİK



Starmer’ın açıklamasına göre, bu değişikliklerin ilki, İngiltere’nin “savaşa hazır olma” aşamasına geçecek olması. Starmer, “Askeri kuvvetlerimizin temel amacı olarak savaşa hazır olma (aşamasına) geçiyoruz… Gelişmiş orduları olan devletler tarafından doğrudan tehdit edildiğimizde, onları caydırmanın en etkili yolu, dürüst olmak gerekirse, güç yoluyla barışı sağlamaya hazır olduğumuzu göstermektir” dedi.



İkinci olarak hükümetinin yapacağı her şeyin NATO’nun gücüne katkıda bulunacağını söyleyen İngiltere Başbakanı Starmer, üçüncü olarak da hükümetinin “savaş zamanı hızında inovasyonu hızlandıracağını” söyledi.



SAVUNMA HARCAMALARI, BAŞKA KESİNTİLERE YOL AÇACAK MI?



Starmer, basın toplantısı sırasında gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Rusya’nın İngiltere’de internet ve elektrik kesintilerine sebep olup olamayacağı yönündeki soruya cevap veren Başbakan Starmer, İngiltere’nin Rusya’dan gelen tüm tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Starmer, “Sizin de bekleyeceğiniz üzere, tüm altyapımızı ve kapasitelerimizi koruyabilmek adına müttefiklerle birlikte çalışıyoruz” dedi.



Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için başka kesintiler yapılması olasılığına da kapıyı kapatmadı. Yardım bütçesinde kesintiye gitmenin zor bir karar olduğunu belirten İngiltere Başbakanı, yardım harcamalarına daha fazla para ayırmak için diğer ülkelerle birlikte çalışmak istediklerini, daha fazla kamu harcaması için para sağlamanın en iyi yolunun büyümeyi teşvik etmek olduğunu belirtti.



Starmer’ın Almanya’nın “Rusya’nın 4 sene içinde bir NATO ülkesini işgal edebileceği” açıklaması da soruldu. İngiltere Başbakanı, Rusya’dan gelmeye devam eden tehditlere karşı tetikte olduklarını, Rusya’nın halihazırda ülkenin göklerinde ve karasularında tehlike yarattığını belirterek, “(Stratejik savunma) değerlendirmesi, İngiltere’yi buna hazırlayacak. Hükümet daha çok ve daha hızlı hareket edecek” diye konuştu.



SAVUNMA HARCAMALARI, GSYİH’NİN YÜZDE 3’ÜNE ÇIKARILACAK



Starmer, Glasgow’daki basın toplantısının öncesinde BBC Radio 4'ün "Today" (Bugün) programında yaptığı açıklamada da dünyanın değiştiğini ve savunma ile güvenlik açısından yeni döneme girdiklerini ifade etti. Değişen dünyaya hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizen Starmer, "Eğer çatışmayı caydırmak istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu çatışmaya hazırlanmaktır" dedi.



Starmer, Rusya'dan gelen tehdidinin göz ardı edilemeyeceğini ve ülkesinin bu tehdide karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, son haftalarda barış konusunda ciddi olmadığını gösterdi" diye konuştu.



Ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar yüzde 2,3'ten 2,5'e çıkaracağına ilişkin verdikleri taahhüde atıfta bulunan Starmer, bir sonraki parlamento döneminde bu oranın yüzde 3'e ulaşmasını hedeflediklerini bildirdi.



Bu hedefe ilişkin kesin tarih belirtmeyen Starmer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, yüzde 3 ancak bir İşçi Partisi hükümetinin başbakanı olarak, paranın tam olarak nereden geleceğinden ve bu taahhüdü nasıl yerine getirebileceğimizden emin olana kadar kesin tarih konusunda taahhütte bulunmayacağım çünkü göstermelik hayati siyasete inanmıyorum. Özellikle savunma ve güvenlik konularında hiç inanmıyorum."



İLK HEDEF, YÜZDE 2,5’Tİ



İngiltere Başbakanı Starmer, 25 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2027'ye kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ine çıkaracaklarını duyurmuştu. Starmer, savunma harcamalarındaki artışı finanse etmek için de dış yardım bütçesinin yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e düşürüleceğini açıklamıştı.