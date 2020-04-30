Başbakan ve 3 kabine üyesi Covid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve hükümet kabinesinden 3 kişinin yeni tip koranavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Nabiam, İçişleri Bakanı Botche Cande, Kamu Düzeninden Sorumlu Devlet Bakanı Mario Fambe ile Bölge Entegrasyonundan Sorumlu Devlet Bakanı Monica Boiro'nun Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.



Başbakan Nabiam, sosyal medya platformu Facebook'tan "Corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Evdeyim ve kendimi iyi hissediyorum." açıklamasında bulundu.



Diğer yandan Covid-19'la mücadele ekibi, söz konusu kabine üyeleriyle temasa geçen kişileri izolasyona aldı.



Acil durum ilanının 28 Mart'tan itibaren ilan edildiği ülkede, 185 aktif Covid-19 vakası bulunuyor. Virüse yakalanan 19 kişi iyileşirken 1 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 31 MAYIS'A KADAR UZAKTAN EĞİTİM