Başbakanın ailesinin lüks yaşamı, Moğolistan’da siyasi kriz yarattı

Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene Luvsannamsrai’nin ailesinin lüks yaşamı, ülkede protestolara sebep oldu. Eylemciler, Başbakan’ın istifasını talep etti.



CNN International’ın haberine göre, Moğolistan’daki eylemler, iki haftadır başkent Ulanbator’da devam ediyor. Başbakan Luvsannamsrai için bugün güven oylaması yapılması bekleniyor.



“BU, VATANDAŞLARIN YÜZÜNE İNDİRİLMİŞ BİR TOKAT”



Ülkedeki protestoları tetikleyen şey, Başbakan Oyun-Erdene Luvsannamsrai’nin oğlunun sosyal medya paylaşımları oldu.

Başbakan’ın oğlu, paylaşımlarında hayli şaşalı bir şekilde evlilik teklifinde bulunuyordu. Paylaşımlarda helikopterle yapılan geziler, tasarım çantalar, lüks bir araç ve pahalı bir yüzük de dikkatleri çekiyordu. Başbakan’ın varlıklı bir aileden değil, ülkenin kırsal kesiminden gelen bir kişi olduğu üzerinden seçim kampanyası yürütmüş olduğu da düşünüldüğünde, oğlunun nasıl bu kadar büyük bir varlığa sahip olduğu sorusu sorulmaya başladı.



“Ogtsroh Amarha” (İstifa etmek kolaydır) isimli protesto grubundan 28 yaşındaki Amina, “Görünürde hiçbir gelir kaynağı olmadan lüks çantalarını, özel seyahatlerini ve lüks yaşamlarını sergiliyor olmaları, ortalama bir Moğolistanlı vatandaşın yüzüne indirilmiş büyük bir tokat” diye konuştu.



Güvenlik gerekçeleriyle soyadını vermek istemeyen kadın, eylemlerin ailenin lüks hayatlarını ifşa eden sosyal medya paylaşımlarının da ötesine geçtiğini, bunun aynı zamanda iktidar eliti ve sıradan insanlar arasındaki kopukluğun arttığına işaret ettiğini anlattı.



HAYAT PAHALILIĞI, ENFLASYON, ÇEVRE KİRLİLİĞİ…



Moğolistan’da bu kadar büyük bir öfkeye sebep olan bir diğer etmen ise ülkede hayat pahalılığının artması ve enflasyonun yükselmesi olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra nüfusun yarısının yaşadığı başkentteki kirlilik de insanların tepkilerini daha da artırdı.



Amina isimli eylemci, “Moğolistan’da hayat pahalılığı çok arttı. Pek çok insan, gıda, kira ve diğer ihtiyaçlarını ucu ucuna karşılayabiliyor ve pek çok insan aylık gelirlerinin neredeyse yarısını vergi olarak ödüyor. Çoğu insan artık maaştan maaşa yaşayamıyor. Kredi çekerek, borç alarak yaşıyorlar” dedi.



Moğolistan’da eylemciler, son iki haftadır hemen her gün başkentteki Sükhbaatar Meydanı’ndaki hükümet sarayının önünde toplanarak Başbakan’ın gelir ve mal beyanında bulunmasını ve istifa etmesini talep ediyor.



Başbakanlık Ofisi ise CNN’e yaptığı açıklamada, iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu savunarak Başbakan’ın Moğolistan yasalarına uygun bir şekilde her yıl düzenli olarak gelir ve mal beyanında bulunduğunu belirtti.

