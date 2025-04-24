Başbakanının kızından sarsıcı itiraf: “Katolik okulda dövüldüm, korkudan altıma yaptım”

Fransa Başbakanı François Bayrou’nun kızı Helene Perlant, çocukken eğitim aldığı Katolik okulda uğradığı fiziksel şiddeti ilk kez açıkladı.

Yıllardır cinsel istismar skandallarıyla anılan Notre-Dame de Bétharram okulunda yaşadıklarını anlatan Perlant, bir rahip tarafından tüm öğrencilerin önünde saçlarından sürüklenip tekmelendiğini söyledi.

Perlant, Paris Match’e verdiği röportajda, 1980’lerde katıldığı yaz kampında bir rahip tarafından tüm öğrencilerin önünde dövüldüğünü söyledi. “Korkudan altıma yaptım, bütün gece öylece kaldım” diyerek yaşadığı travmayı anlattı.

SKANDALIN MERKEZİNDEKİ OKUL

Notre-Dame de Bétharram adlı Katolik okul, 2024’ten bu yana 200’den fazla istismar şikâyetiyle gündemde. 90’dan fazlası cinsel şiddet içeriyor, bazıları grup tecavüzü iddialarını da kapsıyor.



"TARİKAT GİBİ İŞLİYORDU"

Perlant, okulun adeta bir tarikat gibi işlediğini, öğrenciler ve öğretmenler üzerinde yoğun bir baskı olduğunu ifade etti. Kimsenin ses çıkaramadığını vurguladı.

Başbakan Bayrou’nun eşi okulda öğretmenlik yapmış, üç çocuğu da burada eğitim almıştı. Ayrıca Bayrou, okulun bulunduğu bölgede uzun yıllar siyaset yaptı.



Muhalefet, Bayrou’nun geçmişte olanlardan haberdar olduğunu savunuyor. İki tanığın yeminli ifadesi, Bayrou’nun bilgisi olmadığını öne süren açıklamalarıyla çelişti. Başbakan, 14 Mayıs’ta komisyona ifade verecek.