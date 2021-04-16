Basın toplantısında yaşanan gerginlik sonrası Yunanistan’dan ilk açıklama: Pozitif bir gündem istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias'ın dün Ankara'da görüşmelerinin sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaşanan gerginlik ile ilgili Yunanistan'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Yunanistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, dışişleri bakanlarının basın toplantısında yaşadıkları gerginlikten bir gün sonra Türkiye ile farklılıklara rağmen "pozitif bir gündem" istediklerini belirtirken Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gerginliği azaltma isteği belirtildi.

POZİTİF GÜNDEM İSTİYORUZ VURGUSU

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Başbakan Kyriakos Mitsotakis hükümetinin Türkiye ile pozitif bir gündemi desteklemeye yönelik açık bir iradesi var" ifadeleri kullanılırken Yunanistan'ın "özellikle ekonomik sektörde yapılan bir dizi işbirliği" ile ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

'FARKLILIKLAR HEP VARDI, HALA VAR'

"Her zaman uluslararası hukuka ve Avrupa değerlerine bağlı olan Yunanistan'ın, belirli tezleri vardır ve bunlar bilinmektedir. Türkiye ile hem ikili hem de AB-Türkiye çerçevesinde farklılıklar vardı ve hala da olmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanılan raporda, Yunanistan'ın uluslararası hukuku korumaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Açıklamada, Dendias'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde iki ülke halkları arasındaki temasların artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunduğu belirtilerek Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in, bu temaslar sırasında ekonomi alanında iş birliği için 15 maddelik bir liste sunduğu kaydedildi.



Türk tarafının da belirli noktalar üzerinde kendi tekliflerini sunduğu aktarılan açıklamada, bu çerçevede gelecekte bu alanlarda atılacak adımlar üzerinde çalışma konusunda tarafların mutabık olduğu vurgulandı.

Açıklama, geçtiğimiz gün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyareti sonrası yapılan basın açıklaması sırasında yaşanan gerginlik sonrası Yunanistan tarafından yapılan ilk açıklama olarak dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?



Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Mevkidaşı Dendias ile düzenlediği basın toplantısında, 'tarihi' olarak nitelendirilecek anlar yaşanmıştı. Dostane bir havada başlayan basın toplantısında Çavuşoğlu, "pozitif gündemle ilerlemeliyiz" diyerek söz hakkını Dendias'a vermişti. Ancak Dendias'ın Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlamasının ardından Çavuşoğlu bir kez daha söz almış ve Yunan Bakan'a sert sözlerle tepki göstermişti.