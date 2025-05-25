Başına 1 milyon dolar ödül konulan kartel üyesi öldürüldü

Meksika hükümeti, ABD’nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu kartel üyesi Jorge Humberto Figueroa Benítez’in düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.



CNN International’ın haberine göre, ABD, Benítez’in “Los Chapitos” isimli suç örgütünün önde gelen isimlerinden biri olduğunu belirterek yakalanması için 1 milyon dolar ödül açıklamıştı. Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kartel üyesinin Sinaloa eyaletinde düzenlenen operasyonda öldüğünü söyledi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, “El Perris” olarak da bilinen Benítez’e yönelik operasyon, eyaletin başkenti Culiacán’a yaklaşık 32 kilometre mesafede yer alan Navolato’da gerçekleşti.



ÇOK SAYIDA FEDERAL SUÇTAN ARANIYORDU



ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) yakalanması için 1 milyon dolar ödül teklif ettiği Benítez, ABD’de aralarında “fentanil ithal etmek ve kaçırmak için komplo, makineli silah ve imha cihazları bulundurma ve para aklama komplosu” da olmak üzere bir dizi federal suçtan aranıyordu.



Culiacán kenti, 2019 yılında “Culiacanazo” olarak bilinen şiddet olaylarına şahit olmuştu. Joaquín “El Chapo” Guzmán’ın oğullarından Ovidio Guzmán Lopez’in yakalanmasının ardından kentte şiddet olayları patlak vermiş, Ovidio daha sonra Meksika makamları tarafından “hayat kurtarmak için” serbest bırakılmıştı.

2023 yılında ABD’ye sınır dışı edilen Ovidio Guzmán, hakkındaki uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama suçlamalarını reddetmişti. Guzmán’ın bu ifadesini değiştirmesi beklenirken, mayıs ayı başında ABD basınına yansıyan haberlere göre, Guzmán’ın yakınları ABD Adalet Bakanlığı ile yapıldığı iddia edilen anlaşma kapsamında Meksika’dan ABD’ye gitmişti.

